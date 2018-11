Calderano comemora indicação a prêmio de melhor do mundo do tênis de mesa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, o Brasil pode ter o melhor mesa-tenista do mundo. Atual número 9 do ranking mundial, Hugo Calderano foi indicado pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa, na sigla em inglês) para a eleição dos melhores jogadores da temporada. Além dele, concorrem na categoria masculina o alemão Timo Boll, o chinês Fan Zhendong e o japonês Tomokazu Harimoto.

A indicação já é motivo de festa para o brasileiro. "Estou fazendo uma boa temporada esse ano e fui o primeiro latino-americano a chegar ao top 10 no ranking mundial. Então, até imaginava que poderia estar entre os indicados, mas sabia que a concorrência seria muito forte, pelo alto nível do circuito. Já tinha sido indicado em 2015 como atleta revelação, e, agora, essa indicação na categoria principal me deixa muito feliz", comentou Calderano, por mensagem de texto, à reportagem.

O prêmio está em sua sexta edição e tem votação online, através deste link (https://goo.gl/5p4Skq), até o dia 19. Como nono do ranking mundial, Calderano ainda não faz frente ao chinês Fan Zhendong, campeão da Copa do Mundo (principal evento individual da temporada), da Copa do Mundo por equipe e do Mundial por Equipes. Mas, em março, chegou a vencer o alemão Timo Boll, então número 1 e um dos grandes nomes da história recente da modalidade.

Foi exatamente naquele torneio, em Doha (Qatar), que Calderano se firmou na elite do tênis de mesa, uma vez que venceu Boll e só perdeu na final, exatamente para Zhendong. Além desses três, também concorre o japonês Harimoto, que tem só 15 anos e já é o sexto do ranking mundial.

"Acho que vai ser disputado. Eu não sou o candidato com os melhores resultados, mas não é esse o critério de escolha. As pessoas votam porque gostam do estilo do jogador, se identificam com ele. O tênis de mesa está ganhando cada vez mais praticantes e fãs no Brasil com os resultados recentes, então torço para ter um bom apoio do público na votação popular. De qualquer forma, foi uma ótima notícia estar nessa lista", completou o brasileiro.

Calderano já é um dos atletas mais populares do tênis de mesa, apesar dos apenas 22 anos. No Instagram, por exemplo, tem 43 mil seguidores, mais do que Boll (33 mil) e Harimoto (10 mil).