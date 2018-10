Calendário da CBF para 2019 mantém conflito entre seleção brasileira e clubes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (3) o calendário do futebol brasileiro para 2019 com uma má notícia para os clubes do país: as datas Fifa seguirão atrapalhando as equipes em meio às disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Ao todo, o calendário tem dez datas destinadas aos amistosos entre seleções. Oito delas serão jogadas durante as principais competições nacionais. Duas dessas inclusive estão previstas para setembro, entre os jogos de ida e volta da final da Copa do Brasil.

As duas primeiras datas destinadas às seleções, em março, invadem os estaduais. As duas últimas, em novembro, terminam três dias antes da decisão da Copa Libertadores, que no ano que vem será decidida num sábado, 23 de novembro, em jogo único.

Além disso, 2019 também terá a edição da Copa América realizada no Brasil. O torneio será disputado de 14 de junho a 7 de julho. Nesse período, não haverá jogos das competições nacionais de clubes.

A pré-temporada começa para as equipes já no dia 2 de janeiro e terá duração de apenas 18 dias. No dia 20 começam os estaduais, com 18 datas previstas para as federações organizarem os torneios.

Outras mudanças anunciadas pela entidade são o fim das partidas às 21h45, com horário máximo de 21h30 para início dos jogos de meio de semana, e a antecipação da final da Copa do Brasil.

O torneio deste ano será decidido entre Cruzeiro e Corinthians nos dias 10 e 17 de outubro. Para 2019, a entidade anunciou que as finais serão disputadas em 4 e 11 de setembro. A competição também terá um intervalo máximo de uma semana entre jogos de ida e volta nas quartas de final, semifinais e final.

Principais datas do calendário de 2019:

2.jan - início da pré-temporada

20.jan - começo dos estaduais

6 de fev - início da Libertadores e da Copa do Brasil

28 de abr - começo da Série A do Campeonato Brasileiro; a Série B inicia um dia antes

14 jun a 7 de jul - torneios param durante a Copa América

4 e 11 de set - finais da Copa do Brasil

9 de nov - final da Copa Sul-Americana

23 de nov - final da Libertadores

30 de nov - termina a Série B

8 de dez - termina a Série A