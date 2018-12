Câmara de Ubiratã abre concurso público com salários de até R$ 3.841

Redação Bem Paraná com assessoria

A Câmara Municipal de Ubiratã, no Oeste do Paraná a 558 quilômetros de Curitiba, divulgou nesta quinta-feira, 13, o edital de concurso público para a contratação de funcionários. Os salários vão de R$ 981 a R$ 3. 841.

As inscrições estão abertas das 08h00min do dia 10/12/2018 às 17h00min do dia 06/01/2018, observando o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico: http://concurso.fundacaofafipa.org.br/

A taxa de inscrição para varia de R$ 40,00 (quarenta reais) até 80,00 (oitenta reais).

A Prova Objetiva será aplicada no município de Ubiratã, Estado do Paraná, na data provável de 3 de fevereiro de 2019, em horário e local a serem informados em edital, que será disponibilizado no endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Universidade Estadual do Paraná – Campus de Paranavaí, conforme itens 11.2 e 11.4 do Edital de Abertura.

As vagas ofertadas neste certame serão para os seguintes cargos:



Auxiliar de Serviços Diversos (Masculino); Servente de Limpeza (Feminino); Assistente Administrativo; Advogado; Contador;

Para maiores informações, seguem os links de acesso à página inicial dos concursos e ao Edital de Abertura:

https://concursos.fundacaofafipa.org.br/informacoes/3641/ https://concursos.fundacaofafipa.org.br/uploads/281/concursos/3641/anexos/369df64cd66e28173f229ed2aff98738.pdf