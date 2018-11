Câmara e Monteiro trocam farpas em debate entre candidatos ao governo de PE

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O governador Paulo Câmara (PSB) e o senador Armando Monteiro (PTB), principais adversários na disputa eleitoral pelo Governo de Pernambuco, protagonizaram os principais enfrentamentos no debate entre candidatos nesta terça-feira (2).

Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do pessebista, Armando Monteiro partiu para o ataque.

O senador afirmou que Paulo Câmara, hoje aliado ao PT, apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). "Quem colocou Temer lá? A culpa é de Paulo. Foi Paulo que colocou Temer lá", disse.

O governador rebateu afirmando que Armando tenta enganar o povo ao divulgar a imagem do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Eduardo Campos na sua propaganda eleitoral.

"Armando colocou na sua propaganda até uma estrela do PT. E o PT apoia Paulo. Colocou uma imagem de Lula. E Lula apoia Paulo. Botou uma imagem de Eduardo Campos e armando traiu Eduardo", declarou.

Em dois momentos do debate, Armando Monteiro citou a Operação Torrentes da Polícia Federal, deflagrada em novembro do ano passado, que investigou desvio de verba pública direcionada a vítimas de enchente na Mata Sul do estado em 2010.

Agentes da Polícia Federal estiveram no Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco. "Falamos da entrada da Polícia Federal no Palácio. Houve oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal envolvendo figuras ligadas ao seu grupo. Esclareça. Que juízo você faz desse episódio?", questionou.

O governador alegou que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) retirou do ar a propaganda em que Armando fala da Operação Torrentes. "É a velha política do Armando Monteiro. O TRE já disse que era mentira. Tirou a publicidade enganosa de Armando do ar."

Na réplica, Armando afirmou que Paulo Câmara é investigado em outra operação da Polícia Federal.

"Você é alvo de investigação em razão do superfaturamento da Arena Pernambuco (estádio construído na Copa do Mundo de 2014). Você foi alvo de uma delação. O delator citou você nominalmente dizendo que recebeu propina", atacou.

O governador de Pernambuco lembrou que o delator, ex-funcionário da JBS, está preso. "Ele está preso porque mentiu", disse.

Os dois também protagonizaram embates sobre servidores públicos, capacidade de investimento de Pernambuco, educação e emprego.

Nas considerações finais, o governador afirmou que Armado Monteiro é da turma de Temer. Armando Monteiro preferiu falar para os indecisos. "Faço um apelo ao pernambucano que reluta em votar. Faça a sua escolha e garanta o segundo turno para ampliarmos o debate."

Além de Paulo Câmara e Armando Monteiro, participaram do debate a candidata Dani Portela (PSOL) e o candidato Maurício Rands (Pros).