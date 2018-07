Bem Paraná

O autódromo alemão de Nürburgring registrou mais um recorde. A nova configuração 1LE do Camaro ZL1 percorreu os 20,8 quilômetros da pista em apenas 7:16.04, tornando-se o Camaro mais rápido da história. É um tempo surpreendente, até porque são 13,56 segundos a menos que a volta realizada pela versão anterior do Camaro ZL1. O bólido vem com suspensão de competição configurável, kit aerodinâmico com spoliers frontais e laterais, além de aerofólio traseiro em fibra de carbono e pneus exclusivos Goodyear Eagle F1 Supercar 3R. O motor é um V8 LT4 supercharger de quase 660 cavalos de potência.

Motor do Ano

A 19ª edição do International Engine of the Year Awards, em Stuttgart, o júri composto por jornalistas internacionais atribuiu ao motor a gasolina de 3 cilindros turbo PureTech 1.2L, da PSA (Peugeot e Citroen), o prêmio Motor do Ano 2017 na categoria dos motores com cilindrada entre 1L e 1.4L. No Brasil esses motores equipam o Peugeot 208 e Citroen C3.

Novo VW Polo

A Volkswagen confirmou que vai produzir a nova geração do Polo na fábrica localizada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A empresa não informa quando o modelo começa a ser montado no país - o hatch deve começar a sair da linha de montagem ainda neste ano, com lançamento no fim de 2017. O Polo também terá uma versão sedã, a ser chamada de Virtus, que também terá produção na unidade paulista e deve chegar às concessionárias no primeiro semestre do ano que vem.

Dunlop

A fábrica da Dunlop em Fazenda Rio Grande (PR) atingiu a marca de 12 milhões de pneus produzidos desde sua inauguração, em outubro de 2013. A unidade emprega 1,3 mil funcionários, opera com capacidade total de 15 mil pneus por dia e em julho de 2016 anunciou investimento de R$ 487 milhões para elevar a capacidade para 18 mil unidades diárias e também erguer uma unidade dedicada a pneus de carga, com capacidade para 500 pneus por dia.