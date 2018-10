Camarões será último adversário da seleção brasileira em 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira terá dois jogos amistosos no próximo mês. Depois de enfrentar o Uruguai, a equipe de Tite vai encarar Camarões no dia 20 de novembro, em Londres, em sua última partida em 2018.

O jogo contra os uruguaios está previsto para quatro dias antes, em 16 de novembro, às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, também na capital inglesa. A convocação para os dois confrontos será realizada nesta sexta (26).

O duelo sul-americano marcará o segundo clássico consecutivo para a seleção brasileira. No dia 16 de outubro, o Brasil venceu a Argentina por 1 a 0, com gol de Miranda, na Arábia Saudita.

O Brasil chega aos amistosos do próximo mês com aproveitamento de 100% desde o fim da Copa do Mundo da Rússia.

O time de Tite venceu El Salvador, Estados Unidos e Arábia Saudita, antes do triunfo contra os argentinos. Foram dez gols marcados e nenhum sofrido nas quatro partidas.