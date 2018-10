Cambistas vendem ingresso para final da Copa do Brasil pelo dobro do preço

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Os cambistas estão soltos nos arredores do Mineirão, palco da primeira partida da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, marcada para esta quarta-feira (10) às 21h45. A reportagem encontrou cinco cambistas vendendo ingressos em um raio de um quilômetro nos arredores da arena mineira.

Eles vendem os bilhetes pelo dobro do preço que era comercializado na bilheteria. O setor vermelho inferior, que era vendido por R$ 150, agora é encontrado no mercado negro por R$ 300.

Os cambistas abordam os torcedores longe da presença da Polícia Militar e da Guarda Cívil.

O Cruzeiro colocou à venda 52.992 ingressos, enquanto a Minas Arena, responsável pela gestão da arena, disponibilizou 7.500 entradas.

A Minas Arena divulgou na terça-feira (9) que ainda existiam 300 ingressos para o setor vermelho, que tem entrada por uma temporada, no valor de R$ 1.200. Ainda de acordo com a gestora, ainda restavam mil bilhetes para a tribuna no valor de R$ 400.

A expectativa é que o confronto entre Cruzeiro e Corinthians quebre o recorde de público do estádio, reinaugurado em fevereiro de 2013 após reformas para a Copa do Mundo de 2014.

O maior público da arena foi registrado em outubro de 2017, quando 61.017 pessoas assistiram ao triunfo cruzeirense sobre o Flamengo por 5 a 3, nos pênaltis, após empate no tempo normal por 0 a 0, na segunda partida da decisão da Copa do Brasil. O público pagante, porém, foi 56.467 pagantes.

Antes da decisão da Copa do Brasil de 2017, a maior marca registrada na arena foi a presença de 58.141 pessoas na goleada aplicada pela seleção da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, pela semifinal do Mundial de 2014.