Camerata Antiqua abre semestre com duas apresentações em igrejas

Duas apresentações em igrejas de Curitiba abrem a programação do segundo semestre da Camerata Antiqua de Curitiba. Nesta terça-feira (31/7), a Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba se apresenta na Paróquia Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na CIC. Na quinta-feira (2/8), é a vez do Coro da Camerata na Paróquia São Pedro, no bairro Umbará. Os concertos acontecem às 20h, e a entrada é gratuita.

As programações fazem parte do projeto Concerto nas Igrejas, que o grupo realiza desde 1994. O intuito é descentralizar as ações do grupo, aumentando seu relacionamento com a comunidade.

O repertório, um apanhado histórico das grandes obras clássicas, reflete a característica e a proposta musical do projeto, como explica Darci de Almeida, coordenadora do grupo. “Esses concertos são para pessoas que normalmente não teriam contato conosco de outra forma, por isso escolhemos músicas que o público já ouviu ou que possa se identificar a melodia, ao menos."

As obras executadas são de compositores estrangeiros e brasileiros como Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel, Heitor Villa-Lobos, Antônio Carlos Gomes, Mozart Camargo Guarnieri e Edmundo Villani-Côrtes.