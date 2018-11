Camerata Antiqua de Curitiba celebra o Mês da Consciência Negra

SMCS

Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, a Camerata Antiqua de Curitiba faz concertos em homenagem aos 100 anos de Nelson Mandela. Com a batuta do maestro americano Keith McCutchen serão executadas obras de várias épocas, do gênero spiritual. As apresentações que acontecem na sexta-feira (23/11) e sábado (24/11), na Capela Santa Maria, contam ainda com a participação especial do coral paranaense Vozes de Angola.

O tema deste Programa ressalta o sentido da comemoração, ‘Canções de luta, esperança, e triunfo – histórias em canção e poesia ao redor do mundo’. “A inspiração deste Programa foram os milagres da vida real, exemplos de triunfos das pessoas em meio a graves obstáculos, visto que a verdadeira transformação espiritual e emocional ocorre nos lugares mais difíceis, com as pessoas mais improváveis”, comentou o maestro McCutchen, que pela terceira vez está à frente da Camerata.



O repertório, através de narrativas bíblicas, também repercute a linha do concerto. O gênero spiritual ficou conhecido como cantos de louvor em espaços religiosos americanos, interpretada por escravos negros que faziam uso de movimentos rítmicos do corpo e batiam palmas como acompanhamento da música.



“Estes concertos são para meus próprios filhos e jovens em todo o mundo, que tem a coragem de defender o que eles acreditam ser certo e insistem em mudanças dramáticas para o bem de toda a humanidade”, concluiu o maestro.



Biografia

O pianista, compositor e maestro, Keith McCutchen é diretor do Coro da Kentuchy State University e diretor de atividades corais na mesma universidade. Anteriormente, McCutchen ensinou teoria musical e piano de jazz no St. Olaf College, Northfield Minnesota, dirigiu os conjuntos de jazz vocal na Universidade de Minnesota, além de atuar como diretor do African American Choral Ensemble na Indiana University, Bloomington.

Mais recentemente, no verão de 2016, atuou como regente convidado, pianista e compositor no Coro da Juventude do Guri Santa Marcelina e Tom Jobim Big Band. Keith atuou e lecionou com NEA Jazz Masters, compositor David Baker, baixista Richard Davis, e editor, educador Jamey Aebersold. Ele também atua regularmente com seu trio e quinteto de jazz.

Serviço

Camerata Antiqua de Curitiba em comemoração ao Mês da Consciência Negra. Canções de luta, esperança, e triunfo – histórias em canção e poesia ao redor do mundo

Data: Sexta-feira, 23/11 às 20h e sábado, 24/11 às 18h30

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273)

Ingressos: aloingressos.com.br