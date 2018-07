Camerata Antiqua de Curitiba se apresenta no maior festival de música erudita do Brasil

SMCS

Pelo terceiro ano consecutivo, consolidando sua participação no Festival de Inverno de Campos de Jordão, o maior festival de música do gênero erudito do Brasil; a Camerata Antiqua de Curitiba demonstrou ao público presente, além de uma habitual excelência artística, um espírito coletivo único. As vozes e as cordas da Camerata ecoaram nesta quinta-feira (12/7), na mais importante sala de concertos do país, a Sala São Paulo, e na sexta-feira (13/7), no Auditório Cláudio Santoro, na cidade sede do evento, Campos de Jordão.

Um público especializado esteve nos concertos, como o editor da Revista Concerto, Nelson Kunze, e o diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), Arthur Nestrovski. O público assistiu aos ‘Motetos’ de Bach, sob a regência de Luís Otávio Santos. As obras definidas arrancaram um alto ‘Vida longa à Camerata Antiqua de Curitiba’, de Nestroviski, que mais tarde publicou em sua rede social a experiência da audição.

O filho de Tomie Ohtake, Ricardo Ohtake, se disse encantado com a escolha do Programa. “Foi fantástico! O grupo todo, os músicos e cantores se mostraram muito alinhados uns com os outros. A Camerata devia viajar mais para a gente poder assistir mais vezes esse grupo tão magnifico”, afirmou.

A presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina Castro; a coordenadora de música erudita, Janete Andrade; o diretor de ação cultural, Beto Lanza e o diretor presidente do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Marino Galvão Jr, também estiveram presentes durante a turnê São Paulo. “A participação da nossa Camerata na Sala São Paulo é muito rica e importante, demostra a maturidade do grupo, que orgulha muito a nossa cidade de Curitiba”, avaliou a presidente.

Uma noite marcante na história do grupo, segundo Marino Jr. “Esse ano consolidamos a parceria com o Festival de Campos, estendendo a programação realizada ao longo do ano na Capela Santa Maria, nesse encontro com público seleto de conhecedores de música erudita, que só chancela e referenda nosso potencial, nos engrandecendo e enchendo de orgulho”, afirmou.

Welington de Souza, da cidade de São José dos Campos, foi com a esposa assistir ao concerto, e se mostrou impressionado.“Eu conhecia a Camerata pela internet e pela primeira vez ouço ao vivo. Posso afirmar que é, na minha opinião, a melhor do Brasil. Todos extremamente afinados. Estão de parabéns, fiquei apaixonado”, disse.

Turnê Interior

Após os concertos no Festival Campos de Jordão em São Paulo, a Camerata Antiqua de Curitiba segue para o interior do Paraná. As apresentações acontecem na próxma quinta-feira (19/7), no Festival de Música de Cascavel, e na sexta-feira (20/7), no Cine Teatro Barrageiros, em Foz do Iguaçu. Os concertos acontecem às 20h e as entradas são gratuitas.

O concerto Cartas e Provérbios tem a regência da maestrina Mara Campos. Em sua primeira apresentação, o Programa definido para o interior já lotou a Capela Santa Maria anteriormente. São obras aclamadas pelo grande público e que serão executadas pelo coro da Camerata com 20 cantores, orientados tecnicamente por Mara e a orquestra com 20 instrumentistas de cordas.

Serviço: Cascavel e Foz do Iguaçu recebem Camerata Antiqua de Curitiba

Festival de Música de Cascavel

Data: Quinta-feira (19/07)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Sefrim Filho

Endereço: R. Rio de Janeiro, 905 – Centro

Telefone: (45) 3902-1865

Concerto em Foz do Iguaçu

Data: Sexta-feira (20/07)

Horário: 20 horas

Local: Cine Teatro Barrageiros (Parque Tecnológico Itaipu)

Endereço: Av. Tancredo Neves, 6731 – Jardim Itaipu

Telefone: (45) 3576-7200