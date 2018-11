Camila Cabello leva milhares de fãs à loucura em show em Curitiba

Lycio Vellozo

A cantora cubana Camila Cabello se apresentou na noite desta terça-feira (16) em Curitiba como a principal atração do Z Festival, voltado para o público jovem. O show, que levou milhares de fãs à loucura, fazia parte da sua nova turnê internacional, Never Be the Same World Tour.

- Foto: Franklin de Freitas

A apresentação, na Pedreira Paulo Leminski, sob chuva, foi aberta com uma introdução em vídeo de ‘You’ll Never Be the Same’ e a música ‘Never Be the Same’. O set list ainda previa ‘She Loves Control’, ‘Inside Out’, ‘Bad Things’, uma cover de ‘Can’t Help Falling in Love’, ‘Consequences’, ‘All These Years’, ‘Something’s Gotta Give’, ‘Scar Tissue’, ‘In the Dark’, ‘Know No Better’, ‘Crown’ e ‘Into It’, com ‘Sangria Wine’ e ‘Havana’ no bis.

O festival ainda trouxe o duo Anavitória, o cantor Vitor Kley e algumas das revelações da cena eletrônica nacional, como Zeeba e Cat Dealers.