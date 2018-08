Camila Queiroz revela os detalhes do pedido de casamento de Klebber Toledo no Altas Horas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No programa “Altas Horas”, na madrugada deste domingo (5), a atriz Camila Queiroz revelou para Serginho Groisman os detalhes do pedido de casamento de Klebber Toledo.

Klebber inventou um trabalho para Camila e levou o lugar vendada. "Ele inventou uma história de que eu tinha um trabalho para fazer depois do dia de gravação e juntou as duas famílias. Fui para esse trabalho vendada. Estava tudo montadinho, eu acreditei. O pedido de casamento foi lindo, em uma casa no Joá (Rio de Janeiro)", disse a atriz.

A atriz afirmou ainda que ele fez vídeos com todas as fotos do casal.

Brincando, Serginho perguntou se o pedido não foi no Projac. "Nossa, que isso cara! Isso foi o pedido de casamento. Imagina o que vai ser o casamento".

O ator Sérgio Guizé, que estava no programa com a sua banda Tio Chê, também ficou impressionado com o pedido e avisou: "Klebber, casa comigo também?"

O ator Rodrigo Lombardi, que estava na plateia, ficou surpreso com o empenho de Klebber.

Camila e Lombardi protagonizaram a série de TV "Verdades Secretas", em 2015. O ator lembra da reação que ele teve quando assistiu ao teste da atriz.

"Maurinho (Mauro Mendonça Filho, diretor da série) tinha me mostrado testes das meninas que poderiam ser a Angel, e fiquei chocado com o teste da Camila”, revela.