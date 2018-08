Camilo Santana (PT) tem 65% das intenções de voto no Ceará, aponta Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O candidato ao governo do Ceará pelo PT, Camilo Santana, lidera a corrida eleitoral no estado com 65% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ibope, divulgada nesta sexta-feira (17).

O General Guilherme Teóphilo (PSDB) candidato apoiado pelo senador Tasso Jereissatti, aparece em segundo colocado com 4%. Ailton Lopes (PSOL), Hélio Góis (PSL) e Francisco Gonzaga (PSTU) marcaram 2%. Mikaelton Carantino (PCO) não pontuou. Brancos e nulos somaram 17% e 9% não sabem ou não responderam.

DISPUTA PARA O SENADO

Cid Gomes (PDT) lidera com 55% das intenções de voto, seguido por Eunício Oliveira (MDB) com 37%. Eduardo Girão (Pros) marcou 9%, o Pastor Pedro Ribeiro (PSL) teve 7% e Dra. Mayra (PSDB) teve 6%. Na sequência, aparecem Anna Karina (PSOL) e Pastor Jamieson Simões (PSOL, ambos com 4%, João Saraiva (Rede) com 3% e Alexandre Barroso (PCO) com 3%.

A pesquisa, encomendada pela TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, ouviu 1.204 eleitores de 58 cidades e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. Levantamento registrado no TSE com número 8.812/201 e no TRE-CE com o número 4.197/2018.