Caminhão com 400 mil maços de cigarro contrabandeados é apreendido na região de Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Operação conjunta da Receita Federal com a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta sexta-feira (10), um caminhão carregado com cigarros contrabandeados na rodovia BR-116, km 120, na região de Curitiba. O veículo vinha da fronteira com provável destino para região de Curitiba. Após denúncia anônima, equipe da Receita Federal efetuou abordagem confirmando a denúncia.

A carga contém aproximadamente 400 mil maços de cigarros e está avaliada em mais de R$ 2 milhões. O motorista preso em flagrante foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal.

A carga foi encaminhada para o depósito da Receita Federal em Curitiba.