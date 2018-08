Caminhão tomba na Serra do Mar e bloqueia BR-277 no sentido Litoral do Paraná

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A tarde de sexta-feira (3) tem interdição total no km 34 da BR-277, em Morretes, região da Serra do Mar no sentido Litoral. Pouco depois das 15h30 houve um tombamento de um caminhão nesse local. Equipes da Ecovia prestam o atendimento. Segundo informações da concessionária, o tombamento foi de um caminhão container, sem vazamento da carga. Segundo a PRF, uma pessoa ficou ferida com lesões leves. Às 16h20, a rodovia tinha cerca de um quilômetro de lentidão.

Ainda segundo a PRF o motorista alegou pane mecânica (teria ficado sem freios). Não houve necessidade de atendimento hospitalar. A carreta transportava frango.

Às 16h30, uma faixa foi liberada para o tráfego.

A rodovia foi parcialmente liberada no km 34, mas ficou com lentidão até o km 40 da BR-277 no final da tarde.

