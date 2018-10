Camisetas de Bolsonaro e Roger Waters disputam fãs antes de show em Curitiba

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A duas quadras do estádio Couto Pereira, o carioca Renato Jorge da Silva Barros, 55, oferece camisetas do músico britânico Roger Waters e da banda que ele liderou, o Pink Floyd, aos fãs que seguiam para a apresentação dele em Curitiba neste sábado (27). Mas não só: elas dividiam espaço com outras que estampam o presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, além de bandeiras do Brasil.

Barros, que já votou em Lula e Dilma Rousseff, agora é eleitor do capitão reformado do Exército. "Precisa mudar as coisas, né?", disse à reportagem. Até por volta das 19h45, ele só vendera as de Waters e do Pink Floyd. "É que as do Bolsonaro acabaram de chegar", explicou.

Waters, que em seus shows pelo Brasil tem se manifestado contra Bolsonaro, se apresenta na conservadora Curitiba, cidade símbolo da operação Lava Jato e cárcere do ex-presidente Lula, no dia que antecede a eleição.

Na sexta (26), véspera do show, a produção do show foi notificada pela Justiça Eleitoral de que Waters cometerá crime eleitoral se fizer comentários de cunho político após as 22h.

A punição é uma multa -o valor é arbitrado pelo juiz. Se for feita depois da meia-noite de domingo, dia da eleição, uma eventual manifestação de Waters pode ser considerada boca de urna, passível de prisão, informou o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

"É assegurada a liberdade de manifestação, inclusive a de natureza político-partidária, podendo toda a classe artística manifestar livremente o seu apreço por um ou outro grupo político", escreveu o juiz eleitoral Douglas Marcel Peres. "Todavia, a lei eleitoral brasileira traz algumas restrições para esse livre e ilimitado exercício da manifestação nos momentos que antecedem o pleito eleitoral."

A decisão do juiz foi tomada a pedido do Ministério Público, que solicitou uma atuação preventiva para esclarecer "os responsáveis pela realização de eventos de grande porte a serem realizados na noite do dia 27".

Além de Roger Waters, a sambista Alcione se apresenta em Curitiba hoje à noite. Em sua página no Facebook, a cantora anunciou que votará em Fernando Haddad.