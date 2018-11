Campanha aproveita Fashion Week e alerta para trabalho infantil na moda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aproveitando a São Paulo Fashion Week, um dos principais eventos de moda do Brasil, que movimenta a capital paulista nesta semana, a Rede Peteca começou nesta quinta-feira (25) uma campanha para conscientizar sobre o trabalho infantil no setor.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, a plataforma Rede Peteca vai distribuir folhetos educativos em diversas escolas públicas em regiões com concentração de oficinas de costura na capital paulista.

“Fazer com que as próprias crianças levem a informação para suas casas é uma maneira de envolver as famílias no combate ao trabalho infantil de sua comunidade”, explica Bruna Ribeiro, que coordena a ação na Rede Peteca, uma plataforma que busca a promoção dos direitos da criança e do adolescente por meio da comunicação.

Entre os bairros estão Pari, Brás, Bom Retiro, na região central da cidade de São Paulo, além de Vila Maria e Vila Guilherme, na zona norte. São áreas em que há muitos imigrantes e brasileiros de baixa renda trabalhando de maneira informal em diversas confecções e, muitas vezes, em condições precárias.

“Frequentemente trabalham de modo informal nessas confecções, levando consigo seus filhos para ambientes sem nenhuma segurança para aquela faixa etária. Enquanto os adolescentes contribuem na produção das peças, as crianças menores permanecem no local até o fim do expediente dos pais”, explica Ribeiro.