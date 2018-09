Campanha de Alckmin simula discussão entre apoiadores de Haddad e Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atrás nas pesquisas de intenção de voto, o candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) voltou a usar seu espaço no rádio nesta quinta-feira (27) para se apresentar como alternativa a Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL).

A campanha do tucano busca convencer o eleitor dos candidatos que lideram as pesquisas de que uma disputa entre ambos deixará o país sem opção, acabará com a Lava Jato e levará o Brasil para o buraco.

Uma discussão entre uma eleitora de Haddad e outro de Bolsonaro é usada para ilustrar que uma disputa entre eles "só quem ganha é o extremismo".

Em estratégia oposta após crescer nas pesquisas, Haddad segue mostrando e defendendo o legado dos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com depoimentos de pessoas beneficiadas pelos programas do petista e sem ataques aos rivais.