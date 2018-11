Campanha de mulher de prefeito gera atrito entre tucano e vice, que deixa cargo em Ribeirão

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mensagem enviada em um grupo de Whatsapp relacionada à campanha eleitoral de uma candidata gerou uma crise que resultou na saída do vice-prefeito de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) do cargo de secretário que ocupava na administração.

Carlos Cezar Barbosa (PPS), promotor afastado e então secretário da Assistência Social, postou mensagem num grupo informando que tinha recebido a informação de que o gabinete do prefeito Duarte Nogueira (PSDB) estaria pedindo doações eleitorais para a campanha a deputada federal da primeira-dama, a também tucana Samanta Duarte Nogueira.

Disse ainda que ninguém dos nomeados por ele era obrigado a doar.

A prefeitura informou, em nota, que o gabinete de Nogueira não pediu doações a nenhum servidor e que "vai apurar se ocorreu o uso indevido de qualquer pedido, usando o nome do gabinete do prefeito como manobra política em época de eleições". Samanta também negou.

O caso gerou uma crise entre Nogueira e Barbosa, que entregou pedido de exoneração do cargo ainda na semana passada, mas aceito nesta semana.

"A permanência no cargo deixava de me interessar porque em nada estava acrescentando ao meu histórico profissional. Minha expectativa, enquanto vice-prefeito, era a de que teria um protagonismo no governo, compatível com o currículo que ostento e com a importância que modestamente, com meu partido, o PPS, tive no processo eleitoral."

Nogueira nomeou Guido Desinde Filho para o cargo.