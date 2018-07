Campanha do agasalho do instituto Amiga dos Sonhos entra na reta final

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A campanha do agasalho do O Instituto Amiga dos Sonhos – IAS, entra na reta final. Quem ainda não fez a doação, pode dirigir-se a um dos 17 pontos de coleta. As doações, em pontos estratégicos da cidade de Curitiba, vão beneficiar 20 idosos que residem no Lar de Repouso Sonhos dos Avós, em Colombo/PR, além de entidades de assistência a moradores de rua da região de Curitiba.

“Nossa intenção é levar calor aos idosos que moram no lar, arrecadando roupas, calçados e cobertores em bom estado, levando carinho, agasalhos e dignidade a quem precisa”, destaca a presidente do IAS, Jussara Amaral.

O Lar de Repouso Sonhos dos Avós abriga 20 idosos, sendo 8 homens e 12 mulheres.

Confira a lista de empresas que aderiram à campanha e veja onde entregar a sua doação.

- Loja dos Sonhos (R. João Bettega, 1919 – Portão)

- Amaral, Yazbek Advogados (Av. Cândido Hartmann, 50 – Bigorrilho)

- Empresômetro (Av. Anita Garibaldi, 850 - 710 – Cabral)

- Clínica Parceria (R. Frederico Cantarelli, 25 - Bigorrilho)

- Studio MC – Mauricio Cabeleireiro (Av. Brasília, 6518 – Novo Mundo)

- Neo Estética (R. Saldanha Marinho, 2222 – Centro)

- Boutique do Cabelo (Av. República Argentina, 2150 – Portão) 99822-5607

- Clínica COFIB (R. José Naves da Cunha, 51 – Seminário)

- Simple (R. Euclides da Cunha, 597 – Bigorrilho)

- Urbana (R. Saldanha Marinho, 1212 - Centro)

- Via Volare Calçados (Alameda Dom Pedro II, 255 - Loja 18 – Batel)

- Diorella (R. Padre Anchieta, 1989 – Bigorrilho)

- Zamar Escritório de Contabilidade (R. José Loureiro, 133 – Centro)

- Amaral, Azevedo, Muinõs Advogados e Associados (R. Ângelo Sampaio, 1615 – Batel)

- Status Quo Maison (R. Getúlio Vargas, 3767 - Água Verde)

- Studio Image Hair (R. Cândido Hartmann, 1580, Loja 1B – Champagnat)

- Lita FS (R. Alferes Ângelo Sampaio, 1701 - Água Verde)

Que tal ajudar também?

Além das parcerias com empresas e das doações à Loja dos Sonhos, o IAS precisa constantemente de voluntárias. Profissionais ligadas à saúde e educação podem doar parte do seu tempo e um pouco de suas habilidades. “São essas as únicas “moedas” circulantes no IAS, já que não trabalhamos com arrecadação de dinheiro”, afirma Jussara.

As empresas que tiverem interesse em aderir à campanha podem solicitar a caixa de doações na loja do IAS - R. João Bettega, 1919 – Portão.

Sobre o IAS

Criado em 2011, o Instituto Amiga dos Sonhos já tornou realidade mais de 163 sonhos, beneficiando 6.599 pessoas em 35 campanhas de sucesso, além de atuar em ações pontuais como Páscoa, Natal e Campanha do Agasalho.

A Loja dos Sonhos fica localizada na Rua João Bettega, 1919, no bairro Fazendinha e recebe doações de segunda a sexta-feira das 9h às 17h.