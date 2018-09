Campanha leva água potável por cinco anos a mais de 100 mil pessoas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 100 mil pessoas no Brasil tiveram o acesso à água potável garantido durante cinco anos a partir de uma campanha da Water.org, organização cofundada pelo ator Matt Damon e por Gary White, em parceria com a marca de cerveja Stella Artois.

Os copos com design feito especialmente para a ação #1cálice5anos, que usa a força da cervejaria para alavancar o projeto, têm parte de sua venda destinada para o desenvolvimento de soluções de acesso à água em países em desenvolvimento, como o Brasil.

Desde 2015, quando foi lançado, a campanha já arrecadou US$ 8 milhões (R$ 33,14 milhões) e impactou mais 1,7 milhão de pessoas no mundo com o acesso à água.