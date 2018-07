Campanha online pede US$ 100 milhões em doações para tornar Kylie Jenner bilionária

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mulher mais jovem na lista da Forbes pode ficar ainda mais rica. Isso porque fãs estão doando dinheiro para uma campanha online lançada para tornar a modelo Kylie Jenner bilionária.

Com apenas 20 anos, a jovem entrou oficialmente para a lista de mulheres empreendedoras de sucesso nesta semana, como dona de uma fortuna avaliada em US$ 900 milhões (R$ 3,45 bi).

Somente sua empresa, lançada em novembro de 2015, arrecadou US$ 330 milhões (R$ 1,27 bilhão) em 2017. O portfólio de produtos inclui batons líquidos, paletas de sombra, pincéis e iluminadores, vendidos exclusivamente pelo site da marca.

Após a divulgação da lista da revista americana, o comediante Josh Ostrovsky, conhecido como The Fat Jew, iniciou uma campanha no site GoFundMe, para arrecar os US$ 100 millhões (R$ 385 mi) que Kylie precisaria para alcançar a fortuna de US$ 1 bilhão (R$ 3,8 bi).

O texto da apresentação da campanha aparece em tom de brincadeira: "É de partir o coração. Eu não quero viver em um mundo onde Kylie Jenner não tenha um bilhão de dólares. Precisamos levantar US$ 100 milhões para ajudá-la. Espalhem a notícia, isso é muito importante".

Alguns fãs da modelo, no entanto, parecem ter levado a sério e uma única pessoa chegou a doar US$ 1.000 (R$ 3.850). Os demais valores são mais simbólicos, mas o total arrecadado chegava a US$ 2.146 (R$ 8.263) na manhã deste sábado.

LÁBIOS PEQUENOS

Jenner é meia-irmã de Kim Kardashian, socialite mais conhecida da família Kardashian. Quando mais nova, ela diz, sentia-se envergonhada por ter lábios pequenos, o que motivou seu interesse por batons e lápis labiais, produtos que faziam com que ela se sentisse mais segura.

Em janeiro de 2018, ela também se tornou mãe de uma menina, fato que não afetou em nada sua carreira como empreendedora. "Quero ter certeza de que tudo está perfeito, de que é algo que eu usaria. Então quando vejo meus fãs comprando, usando e amando, isso é o mais animador para mim", relata.

Como única dona de sua empresa, ela disse não ter tido muito espaço para erros. Jenner é também garota propaganda da marca, que tem seus produtos divulgados e novidades anunciadas no Instagram pessoal da modelo, para mais de 110 milhões de seguidores. "Sou o rosto da minha marca e sou responsável por tudo que acontece."