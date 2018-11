Campanha recomeça 24 horas após eleição e propaganda em rádio e TV, nesta sexta-feira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) disputarão o segundo turno da eleição presidencial no dia 28 de outubro. Além deles, 14 estados também elegerão governador na data, entre eles São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Distrito Federal.

Passado o prazo de 24 h do encerramento da votação, às 17h no horário local, a Justiça Eleitoral autoriza a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda política para o segundo turno.

Também serão permitidas a divulgação paga na imprensa escrita, e a reprodução, no site do jornal impresso, de até dez anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide.

A propaganda eleitoral com alto-falantes ou amplificadores de som poderá ser feita das 8h às 22h. Já a promoção de comício ou utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre às 8h e 0h.

Saiba como fica o calendário eleitoral para o segundo turno:

8/10 - Recomeça campanha eleitoral

12/10 - Recomeça a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

13/10 - Data a partir da qual nenhum candidato que participará do segundo turno de votação poderá ser preso, salvo no caso de flagrante delito.

23/10 - Data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser preso, salvo no caso de flagrante delito.

26/10 - Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno no rádio e na televisão, debates e distribuição de material de campanha.

28/10 - Segundo turno das eleições, das 8h às 17h, no horário local.