Campeã do BBB17, Emilly Araújo dá palestra em universidade do RS

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeã de Big Brother Brasil 17, Emilly Araújo publicou foto nesta sexta-feira (13), na qual aparece dando palestra sobre "a vida de digital influencer" e a sua "relação com os fãs" para pós-graduandos em uma universidade do Rio Grande do Sul.

"Prazer imenso em falar para esta turma no Seminário de Cultura da Convergência na universidade Unisinos sobre minha profissão, a vida de digital influencer, e o quanto meus fãs são importantes e essenciais na minha jornada", escreveu ela.

"As redes sociais estão cada vez mais presentes em nossas vidas. É muito gratificante quando as pessoas entendem que trabalhar com a influência digital e ser uma formadora de opinião é, sim, uma profissão", ressaltou.

Emilly conta com 3,8 milhões de seguidores somente no Instagram, mas foi ultrapassada recentemente por Ana Clara Lima, terceira colocada da 18ª edição do reality show da Globo. Ela contabiliza quase o dobro: 7 milhões.

Em abril, Emilly não gostou nem um pouco de saber que Ana Clara havia lhe superado em quantidade de fãs nas redes sociais, durante entrevista ao programa "TV Fama", da Rede TV!.

"É mesmo?", desdenhou Emilly, que ainda criticou os seguidores da filha da família Lima do BBB18: "Mas eu tenho seguidores reais no Instagram, seguidores que curtem tudo, acompanham tudo. Então eu estou satisfeita com os meus, quero mais", alfinetou.

A repórter cutucou Emilly: "Você acha que os da Ana Clara não são reais?" Ela, então, se fez de desentendida: "Não, mas... Eu nem sei quantos ela tem. Quantos ela tem?".