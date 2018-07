Campeão gaúcho em 2017, técnico Beto Campos morre aos 54 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Beto Campos morreu na madrugada desta segunda-feira (23), aos 54 anos. Campeão gaúcho com o Novo Hamburgo no ano passado, Campos faleceu em sua casa, em Santa Cruz do Sul (RS).

Segundo o Novo Hamburgo, clube que Campos treinou até março deste ano, o treinador sofreu infarto enquanto dormia.

O técnico foi campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo no ano passado. Logo depois, ele realizou estágio no Flamengo, pouco antes de se transferir para o Náutico. A passagem pelo time pernambucano foi rápida, com apenas nove jogos em menos de dois meses de trabalho.

Em setembro do ano passado, Campos voltou ao Novo Hamburgo e foi cedido ao Criciúma para fechar a Série B. O treinador se desligou do clube catarinense em novembro.

No começo do ano, Beto Campos retornou ao comando do Novo Hamburgo, mas o time decepcionou no Estadual, brigando apenas para escapar do rebaixamento. Campos acabou sendo demitido logo após o torneio.

Ex-jogador profissional, Beto Campos começou a carreira de treinador em 2002, no Juventus de Santa Rosa (RS). Ele rodou por vários clubes gaúchos, entre eles o Caxias, antes de ser campeão com o Novo Hamburgo, em 2017.