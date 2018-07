Campeão olímpico de vôlei, Dante será candidato a deputado federal em Goiás

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador de vôlei Dante Amaral será candidato a deputado federal em Goiás pelo MDB. O lançamento da pré-candidatura do tricampeão mundial e campeão olímpico acontecerá nesta quinta-feira (19).

“O esporte me fez ser quem eu sou e eu sei o quanto isso foi importante na minha formação pessoal. Quero incentivar isso e por isso me coloco à disposição dos meus conterrâneos goianos para representá-los em Brasília”, disse Dante, ao site oficial do partido.

Dante se filiou ao MDB há quatro meses. A decisão aconteceu quase no mesmo período em que o jogador anunciou sua aposentadoria do vôlei.

O ponteiro esteve na seleção brasileira campeã do mundo em 2002, 2006 e 2010 e na equipe campeã olímpica de 2004, em Atenas. Ele ainda coleciona duas medalhas de prata olímpicas, em Pequim-2008 e Londres-2012.