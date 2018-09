Campeão pelos Warriors diz que fumava maconha antes dos jogos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Matt Barnes colecionou polêmicas durante os mais de dez anos de carreira na NBA. Nesta quarta-feira (19), mesmo longe das quadras, o ex-ala aumentou a gama das declarações incomuns na liga de basquete mais famosa do planeta. O jogador campeão pelo Golden State Warriors em 2017 admitiu o uso de maconha antes dos jogos durante a carreira.

“Tínhamos uma sessão de arremessos às 11h e terminávamos às 12h. Chegava em casa 12h30 e fumava. Tirava uma soneca, comia, ia para o banho e depois jogo”, disse Barnes, que atuou em 1.024 partidas na carreira.

As declarações se somam a um passado turbulento de Barnes na NBA. O caso mais famoso do ala envolve uma briga com Derek Fisher, armador titular em boa parte do histórico Los Angeles Lakers de Shaquille O’Neal e Kobe Bryant.

Barnes, que atuou por franquias como Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers, também foi preso em 2010 sob a suspeita de violência doméstica contra a ex-mulher.

O uso de maconha, tanto de maneira recreativa quanto medicinal, já foi exposto por outros ex-atletas da liga. O ex-ala-pivô Kenyon Martin, por exemplo, afirmou que 85% dos atletas usam a substância.