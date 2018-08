Campeonato de videogame é alvo de ataque a tiros na Flórida

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Pelo menos quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas após um ataque a tiros na manhã deste domingo (26) durante um torneio de videogame na Flórida, segundo o jornal Miami Herald.

O escritório do xerife de Jacksonville fala em “múltiplas vítimas” e diz que os tiros foram disparados no Jacksonville Landing, um complexo de lojas e restaurantes.

Um suspeito do ataque estaria entre os mortos, segundo o escritório do xerife.

As autoridades ordenaram que as pessoas ficassem longe do local, onde estaria sendo realizado o torneio Madden 19, de acordo com a emissora CNN.

O governador da Flórida, Rick Scott, disse ter entrado em contato com o escritório do xerife local para oferecer todo o apoio necessário.

Os agentes dizem estar cientes de que há várias pessoas escondidas em áreas trancadas no complexo, e pedem para as pessoas ficarem calma e continuarem onde estão. “A Swat [polícia especializada] está realizando uma busca metódica dentro do The Landing. Nós vamos tirar vocês. Por favor não saiam correndo”, indica a mensagem.

As vítimas estariam sendo levadas ao hospital Memorial e ao UF Health Hospital.

Várias ambulâncias, carros de bombeiros e agentes da polícia estão no local e ruas foram bloqueadas nas proximidades do Jacksonville Landing.

Caso seja confirmado, será o terceiro ataque a tiros com vários mortos nos EUA neste ano.

​Em maio, o adolescente Dimitrios Pagourtzis, 17, entrou em uma escola na cidade de Santa Fé, no Texas, portando um revólver e uma espingarda e matou dez pessoas. Outras dez ficaram feridas.Três meses antes, um ex-aluno de 19 anos matou 17 pessoas em uma escola na Flórida.