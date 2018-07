Campo Largo e Ponta Grossa podem compartilhar atendimentos

Da Redação Bem Paraná

Os prefeitos de Campo Largo, Marcelo Puppi e de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, se reuniram na última terça-feira, em Ponta Grossa, para discutir termos de cooperação, para melhor atender à população residente nas faixas de limite entre os dois municípios (Três Córregos, especialmente Sete Saltos, em Campo Largo e Itaiacoca, em Ponta Grossa). Os dois prefeitos acordaram em vários pontos para benefícios dos seus munícipes. Pelo acordo, Campo Largo vai executar obras de terraplenagem para a construção de três casas para o conjunto do Palmital dos Pretos, e vai compartilhar o poço comunitário de água, de Ponta Grossa, para atender moradores do lado campo-larguense da divisa. Em 15 dias, Ponta Grossa vai elaborar proposta para o atendimento dos seus munícipes da divisa, na Unidade Básica de Saúde de Campo Largo. Esta foi a segunda reunião realizada entre as equipes dos dois municípios parfa viabilizar atendimentos conjuntos.