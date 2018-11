Campos e Arraes deixam eleição como virtuais candidatos à Prefeitura do Recife

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - As votações expressivas para a Câmara Federal do engenheiro João Campos (PSB), filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes, e da vereadora Marília Arraes (PT), neta de Arraes, colocam os dois como virtuais candidatos à Prefeitura do Recife em 2020.

São da mesma família, mas estão em lados opostos. Aos 24 anos, João Campos, que contou com o apoio efetivo do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e do prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), foi o deputado mais votado da história do estado.

Obteve 460.387 votos. Ele conseguiu superar, inclusive, o seu bisavô, o ex-governador Miguel Arraes, que, em 1990, teve 339.158 votos.

A avó de João, a ministra do TCU (Tribunal de Contas da União) Ana Arraes, mãe de Eduardo Campos, morto em acidente aéreo na campanha presidencial de 2014, conseguiu, em 2010, 387.581 votos.

João fez a campanha se auto-intitulando "o filho da esperança". Em grande parte das peças de propaganda, havia menção a Eduardo Campos e Miguel Arraes.

Marília Arraes, que personifica hoje em Pernambuco a oposição ao governo Paulo Câmara mesmo estando na Câmara Municipal de Vereadores, foi a segunda mais votada com 193.108 votos.

Dos 25 nomes da bancada federal do estado eleita no domingo (7), Marília é a única mulher.

Após ter o nome retirado da disputa ao governo pelo comando do próprio partido, que costurou um acordo nacional com o PSB, ela resolveu se lançar a deputada federal.

Na disputa proporcional, o PT tomou a decisão de não participar da coligação de apoio a Paulo Câmara. Era uma estratégia para que a votação de Marília não ajudasse a eleger deputados do PSB.

A um dia da eleição, Marília anunciou apoio a Dani Portela (PSOL), que ficou em terceiro lugar na disputa pelo governo de Pernambuco.

Em 2014, Marília Arraes rompeu com o primo Eduardo Campos justamente por ele não lançá-la como deputada federal.

No mesmo ano, com Ana Arraes fora da disputa por ter se tornado pelas mãos do filho Eduardo Campos ministra do TCU, os 387 mil votos dados a ela na eleição de 2010, que a tornou a deputada mais votada em Pernambuco e a quinta no Brasil, foram estrategicamente repartidos.

Os principais beneficiados foram os mais próximos de Eduardo: os deputados federais Tadeu Alencar, Danilo Cabral e Felipe Carreras, todos do PSB e que conseguiram se reeleger neste domingo.

Carreras alimenta esperança de ser o nome do PSB para a eleição de 2020 no Recife.

Em 2006, Eduardo Campos, que venceu a disputa do Governo de Pernambuco, lançou Ana Arraes para ocupar uma vaga na Câmara. Ela obteve 178 mil votos.

Marília e João não falam sobre a possibilidade de disputarem a Prefeitura do Recife. No entanto, nos bastidores da política pernambucana, o tema é recorrente.

Com a permanência no PT, Marília tem uma dificuldade. O partido é aliado do PSB de Paulo Câmara. A petista disse, em setembro, em entrevista à Folha de S.Paulo, que não cogita deixar a sigla.