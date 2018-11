Canais de TV da Disney estreiam animações inéditas no dia do aniversário do Mickey

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No domingo (18), Mickey Mouse completa 90 anos. Além das celebrações nos parques da Disney e outras atrações nos Estados Unidos, os brasileiros podem curtir novidades pelos canais Disney Channel e Disney XD até o fim deste ano. Os canais ainda liberaram diversos curtas no YouTube.

No dia do aniversário do Mickey estreia o curta-metragem "Surprise" na TV. Ao mesmo tempo, o Disney Junior apresenta episódios especiais de "Mickey: Aventuras Sobre Rodas".

Na primeira semana de dezembro, todos os canais exibirão o "Mickey 90th Spectacular", grande evento em comemoração ao comemorar o aniversário de Mickey, que já foi exibido pela ABC, nos Estados Unidos, com apresentações musicais cheias de estrelas e homenagens que toda a família irá aproveitar.

Mickey Mouse, que deu vida a Disney World, completa 90 anos no próximo domingo (18). Sua longa história, iniciada em 18 de novembro de 1928, é repleta de curiosidades. O primeiro desenho criado para o personagem se chama "Plane Crazy" ("Avião Maluco"), hoje disponível no YouTube. O marco dos 90 anos de Mickey, no entanto, é o curta "Steamboat Willie", que estreou nos cinemas em 18 de novembro de 1928, em Nova York.