Canal da Música reúne 1.300 bailarinos no Festival de Dança de Curitiba

De sexta-feira (21/9) a domingo (23/9), o 35º Festival de Dança de Curitiba leverá ritmo e balanço ao grande auditório do Canal da Música, nas Mercês. Os destaques serão a Mostra da 3º Idade, a Mostra Árabe e duas competições inéditas de dança na categoria adulto.

Durante os três dias, o palco do Canal da Música receberá perto de 1.300 bailarinos, que se dividem em cerca de 130 apresentações. A estimativa é que pelo menos cinco mil pessoas assistam às performances.

A coordenadora do Festival de Dança, Debora Pedroso, diz estar confiante na realização do evento. “É um desafio e uma honra estar à frente de um grande festival como este, que traz cultura e alegria para Curitiba”, afirma.

Terceira idade no palco

Neste ano, o festival conta com uma programação variada com mostras de nível amador e pré-profissional. Um dos grandes destaques é a Mostra da 3º Idade.

No domingo (23), no período da manhã, grupos de idosos de todas as dez regionais de Curitiba subirão ao palco para apresentar o trabalho desenvolvido nos Centros de Esporte e Lazer (CEL) da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Além disso, haverá mostras escolares, infantil, juvenil e até de dança árabe.

Patrícia Lange Milléo, gerente do Departamento de Lazer da Smelj, destaca as competições de dança que vão acontecer de forma inédita neste ano. “Como inovação, teremos a competição para categoria adulto nas modalidades de balé, jazz, danças urbanas e dança de salão”, comenta.

35 anos de dança

O festival surgiu a partir da iniciativa de um grupo de professores da antiga Divisão de Recreação da Secretaria Municipal da Educação, com a primeira edição em 1984, no ginásio da Praça Oswaldo Cruz. Em 35 anos de história, já passou por diferentes palcos nos mais diversos locais da cidade.

O diretor do Departamento de Lazer da Smelj, Ronaldo Machado Babiak, ressalta a importância do evento para agregar grupos que trabalham com a dança e o restante da população. “O festival proporcionará para os grupos, as academias e escolas de dança a oportunidade de mostrar talentos, integrando os coreógrafos, e, principalmente, oportunizar esta experiência de palco para crianças, jovens, adultos e idosos nas mais diferentes modalidades”, diz.

A Smelj é a responsável pelo planejamento, organização, divulgação e realização do festival, tendo a Fundação Cultura de Curitiba (FCC) no apoio organizacional e na divulgação. O evento também conta com a parceria da RICTV, Jovem Pan Curitiba e com apoio da Malharia Oceânica e Intermedical.

Programação do festival

Sexta-feira, 21 de setembro

9h30 – Mostra Escolar

14h30 – Mostra Escolar

19h30 – Competição de Jazz e Ballet e Mostra Adulta

Sábado, 22 de setembro

15h – Mostra Infantil

17h – Mostra Juvenil

19h30 – Competição de danças urbanas e danças de salão e Mostra Adulta

Domingo, 23 de setembro

9h – Mostra 3º Idade

15h – Mostra Árabe

16h30 – Mostra Infantil

18h – Mostra Juvenil

Local: Canal da Música – Rua Júlio Perneta, 695, Mercês - Curitiba

www.curitiba.pr.gov.br/danca2018