Canal que exibe 'Walking Dead' quer que lucro com zumbis viva para sempre

Folhapress

LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - A AMC Networks, proprietária da popular série sobre apocalipse zumbi, planeja produzir vários filmes e novos programas de TV baseados na história em quadrinhos que originou a série "The Walking Dead", segundo pessoas familiarizadas com os planos. A empresa tem conversado com várias grandes empresas de mídia sobre parcerias para os projetos, que, coletivamente, podem custar várias centenas de milhões de dólares, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque os planos ainda estão sendo elaborados.

As discussões fazem parte de um plano ambicioso para garantir que a história macabra cocriada por Robert Kirkman continue enchendo os cofres da empresa durante mais 10 anos, disse o CEO Josh Sapan, em conferência com investidores, na semana passada. A popularidade do programa, juntamente com sucessos anteriores como "Mad Men" e "Breaking Bad", permitiu que a AMC dobrasse a receita nos últimos cinco anos por meio da venda de anúncios, de comissões de provedoras de TV paga e de acordos para reprises.

No momento em que o programa original entra em sua nona temporada, a AMC busca formas de expandir a série com uma franquia que sobreviva em diversos formatos, como "Star Wars" e "Star Trek", em vez de estirar demais uma propriedade que já mostra sinais de fadiga. Depois de atingir o pico de 19 milhões de telespectadores em 2015, o público de "The Walking Dead" caiu para uma média de 11 milhões na última temporada.

PLANOS PARA O FUTURO

"Temos um plano que se estende bastante no futuro", disse Sapan, em conferência no dia 12 de setembro, sem dar detalhes.

Embora a AMC ainda esteja trabalhando nos detalhes, os pilares do plano vão se tornando claros. A empresa quer produzir vários filmes para uma emissora de TV ou serviço de streaming que poderiam se transformar em séries diferentes, disseram as pessoas. A empresa também levaria a franquia para o exterior, estabelecendo pelo menos uma série em outro país. "The Walking Dead" é um dos programas mais populares em dezenas de países.

Scott Gimple, que produziu várias temporadas de "The Walking Dead", supervisiona o desenvolvimento de diferentes possibilidades narrativas. Ele foi nomeado diretor de conteúdo de "The Walking Dead" e de sua prequel, "Fear the Walking Dead", em janeiro.

Charlie Collier, presidente do canal e do estúdio da AMC, lidera o esforço comercial. Ele ingressou na empresa em 2006 e ajudou a transformar a principal emissora da companhia, antes dedicada a filmes antigos, em um destino de dramas de alto nível, como os premiados seriados "Mad Men" e "Breaking Bad".

Nenhum programa foi mais importante para a AMC que "The Walking Dead", que continua sendo um dos programas de maior audiência da TV após oito anos. Os espectadores estavam tão ansiosos para esmiuçar cada momento que a AMC criou um talk show para discutir cada episódio. Apresentado por Chris Hardwick, o programa "Talking Dead" muitas vezes também aparece entre os programas de maior audiência da TV a cabo e inspirou várias imitações.