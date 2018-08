'Canção ainda toca pessoas', diz Joan Osborne sobre antigo sucesso 'One of Us'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançada em 1995, a canção "One of Us", de Joan Osborne, 56, toca nas rádios brasileiras até hoje, mas a cantora virá pela primeira vez ao Brasil nesta semana. Ela passará por São Paulo, Campinas, Goiânia e Cuiabá. A americana conta que está curiosa para conhecer o país e que fará questão de tocar o seu antigo sucesso em todas as apresentações.

"Estou duplamente animada para conhecer o Brasil, porque nunca fiz shows por aí e não conheço nada do país. Não saberia explicar por que demorou tanto, mas agora vamos acabar com essa dívida ", afirma Joan, que ainda canta com satisfação o sucesso de 23 anos atrás.

"As pessoas gostam de ouvir essa música não só por uma questão de nostalgia, mas porque ela tem um significado muito forte, e isso ainda toca muito as pessoas", afirma a cantora. No refrão, a letra da música questiona "Se Deus tivesse um nome, qual seria? O que você perguntaria, se pudesse fazer só uma pergunta?"

O primeiro show será na próxima sexta (17), em Campinas (SP), no Teatro Municipal Castro Mendes. No dia 18, ela canta no festival Rock Arena, em Cuiabá. Dia 19 ela viaja para Goiânia, e no dia 21, ela se apresenta no Theatro NET, em São Paulo.

Sempre lembrada pelo sucesso da canção "One of Us", em todo o mundo, a cantora diz que procura sempre renovar a música que marcou a sua carreira. "Vejo muitas pessoas na televisão, como no American Idol, cantando 'One of Us' e fazendo suas versões. Eu mesma já a cantei nos mais diversos arranjos e versões nos meus shows."

A cantora acabou de lançar o elogiado disco "Songs of Bod Dylan". "Não posso dizer que sou amiga íntima de Dylan, mas já cantamos e gravamos juntos. Decidi gravar algumas canções mais clássicas, como 'Master of War' e 'Highway', mas também resgatar algumas outras faixas de sua discografia", conta Joan.