Canção de Thiaguinho fala sobre as relações superficiais: 'Precisamos de amor mais que nunca'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Thiaguinho lançou nesta sexta-feira (28) a música "Acredito no Amor", na qual faz um desabafo sobre as superficialidades dos relacionamentos nas redes sociais.

"Estamos vivendo um período em que precisamos de amor mais do que nunca. Espero que a música traga uma reflexão sobre as relações que construímos hoje em dia e que eu possa, através do meu trabalho, espalhar mais amor para as pessoas", contou Thiaguinho ao F5, lembrando o quanto acredita na capacidade do amor de curar todas as coisas.

A música foi feita com os produtores Wilson Penteado e Dudu Borges, sendo que, este último, também assume o piano da canção. "Eu gosto muito de fazer músicas só com piano e voz. Acho que traz uma verdade, transmite uma emoção maior e chama mais atenção para a letra da canção", conta Thiaguinho.

Em paralelo com sua vida pessoa, o cantor diz que mantém uma relação saudável com suas redes sociais, embora seja uma plataforma para mostrar seu trabalho e se conectar com meus fãs. "As pessoas têm a ideia de que tudo o que é postado é real, e muitas vezes não é. Nós podemos escolher o que queremos ou não mostrar nas nossas páginas, e eu tento sempre dosar o quanto da minha vida eu desejo expor para o público."