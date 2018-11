Candidata de Jaú vence Miss São Paulo 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A representante de Jaú, a estudante de Direito Bianca Lopes, 21, venceu na noite deste sábado (13) o Miss São Paulo Be Emotion 2019.

"Acredito que meu diferencial foi a comunicabilidade. Foi muito difícil chegar até aqui e acho que venci minha maior rival: eu mesma. Participo de concursos desde os 17 anos e sempre acompanhei e gostei, e meu maior objetivo com esse título é poder levar direitos iguais a todos", disse a miss, que também é atriz e vai disputar a coroa de Miss Brasil, agendado inicialmente para março do ano que vem, valendo vaga para o Miss Universo 2019.

Ela foi coroada pela antecessora Paula Palhares, 18, que ficou entre as dez semifinalistas do Miss Brasil deste ano. Em segundo lugar ficou a miss município de São Paulo, Marjorie Correa Angelotti, 23, e em terceiro a Miss Jundiaí, Mariana Pasqualotti Sena, 19.

Com um novo formato, mais enxuto o concurso contou com um total de seis candidatas e foi transmitido ao vivo pelo perfil oficial do certame no Facebook - a transmissão na TV acontece no sábado que vem, 20, com uma semana de atraso. Além das misses Jaú, Jundiaí e cidade de São Paulo, competiram também moças dos municípios de Peruíbe, São José do Rio Preto e Suzano.

"Nós criamos uma outra linguagem. A ideia foi modernizar e trazer o concurso mais perto do mundo fashion, da moda, e atribuir o glamour que, da minha maneira de ver, não estava sendo aplicado no formato antigo", diz João Appolinário, dono da Polishop, que há três anos adquiriu os direitos de realização do Miss Brasil. "É outra produção, outra forma, outra pegada, com uma bancada de jurados ligado a moda e beleza".

Dinâmica, a abertura foi composta por um vídeo de apresentação de cada uma das jovens, seguido de um desfile de moda casual no palco e uma pré-entrevista curta e individual com a apresentadora Maria Eugênia Suconic. Em seguida, as misses fizeram suas entradas em traje de banho, traje de gala, e a entrevista com os jurados.

Antes do anúncio final, João Appolinário ainda subiu ao palco e fez uma terceira entrevista com cada miss, questionando as causas que elas apoiavam e como pretendiam trabalhá-las com o título.

Com simpatia e carisma, Maria Eugênia soube atribuir ritmo e descontração ao show, que ainda contou com uma apresentação da cantora Negra Li, que lançou seu novo single "Malandro Chora" durante o desfile de biquíni.

MELHOR AVALIAÇÃO

Uma das juradas da noite, a influenciadora digital especialista em maquiagem Niina Secrets repete pela terceira vez a função em um concurso de beleza e considera que o novo formato positivo. "Acho que todas as meninas são bonitas, e que, cada vez mais, está sendo valorizada a personalidade das candidatas.

Sempre acompanhei o Miss Brasil e o Miss Universo e acho que, com menos meninas, é possível avaliar melhor. Além do que, fica mais confortável pra elas", disse.

As seis finalistas passaram por uma seleção no mês passado que deixou para trás outras 14 candidatas. Esse tipo de casting tem sido aplicado em outras etapas regionais e faz parte do novo formato de seleção da disputa.

Na bancada do júri estavam também Natália Guimarães (Miss Brasil 2007), Raíssa Santana (Miss Brasil Be Emotion 2016), Wanderley Nunes (cabeleireiro), Ricardo Almeida (estilista) e Gil Inoue (fotógrafo).

A final aconteceu em um palco montado para a convenção da Polishop, no São Paulo Expo, zona sul da capital. O público estimado para esta noite é de cerca de 12 mil pessoas, quase todos consultores que participam do evento da empresa.

TEMPORADA 2019

A beldade paulista inaugura a temporada 2019 para o Miss Brasil Be Emotion. A antecipação é tanta, que a atual Miss São Paulo Be Emotion, Paula Palhares, 18, eleita em 31 de março deste ano, entregou a faixa cumprido no total pouco mais de 6 meses de reinado.

"Quando assumimos o concurso, a Miss Brasil na época [a gaúcha Marthina Brandt, em 2015], teve apenas quatro dias para ser preparada para o internacional. De lá pra cá, estamos tentando sempre antecipar as etapas para poder preparar a miss com mais tempo e para que, assim, tenhamos sempre um melhor resultado".

A preparação da atual Miss Brasil, a amazonense Mayra Dias, terá pouco mais de seis meses - ela foi eleita em 26 de maio e disputa o Miss Univers 2018 no dia 17 de dezembro, na Tailândia.