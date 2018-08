Candidato Alvaro Dias reforça bandeira anticorrupção

Com homenagens à Operação Lava Jato e à "República de Curitiba", o senador Alvaro Dias, 73 anos, oficializou sua candidatura à Presidência por aclamação, na convenção nacional do Podemos, na manhã do último sábado, em Curitiba. Em seu discurso, anunciou que, caso eleito, convidará o juiz federal Sergio Moro para comandar o Ministério da Justiça. "[Moro] É o símbolo da esperança do nosso povo de reabilitar as instituições públicas destruídas pela incompetência e corrupção", afirmou.

A jornalistas presentes no evento, Dias disse que Moro não foi avisado sobre o convite. Por meio de sua assessoria de imprensa, o magistrado respondeu que não irá comentar. "Não anunciaria ninguém antecipadamente para compor nosso governo, mas queria prestar homenagem à República de Curitiba, onde nasce uma nova justiça no país", discursou o senador.

Reforçando a bandeira anticorrupção, central em sua candidatura, Dias também afirmou que assume o compromisso da defesa total da Lava Jato, para continuar a "limpar" o país. "Vou convocar mais três juristas brasileiros, já os convidei e já aceitaram: Miguel Reale Jr, Modesto Carvalhosa e René Dotti. Estamos convocando uma seleção para derrotar a impunidade."

Ao longo de seu discurso, Dias repetiu o mantra da "refundação da República", prometendo um governo qualificado tecnicamente, sem balcão de negócios.

A candidatura do senador conseguiu apoio do PSC, do vice Paulo Rabello de Castro, do PRP e do PTC. Juntos, os quatro partidos somam cerca de 40 segundos de televisão (em cada bloco de 12 minutos e 30 segundos) e R$ 83 milhões do fundo partidário. "Não temos estruturas materiais, não temos dinheiro, mas temos fé na vida, fé em Deus", afirmou. Em seguida, citando Martin Luther King, disse: "Se não pode voar, corra. Se não pode correr, ande. Se não pode andar, rasteje".

Em seu discurso, o senador também acenou aos partidos da coligação e às mulheres, ressaltando que seu partido é comandado por uma (a deputada federal Renata Abreu). "Certamente as mulheres comandarão setores fundamentais do nosso governo. Serão essenciais na refundação da República", afirmou. A campanha do senador transmitiu dois vídeos neste sábado, buscando consolidar a imagem de Dias como um candidato ficha limpa, trabalhador, de pulso firme, que abriu mão dos privilégios.

Sua experiência como governador do Paraná também foi reforçada nas peças publicitárias, com as mensagens de que o senador deixou dinheiro em caixa e que "privilegiou os funcionários públicos que realmente trabalharam". "Álvaro Dias, o Brasil levado a sério."

Em sua fala, Paulo Rabello de Castro (PSC), coordenador econômico da campanha e vice, fez promessas como crescimento de 5% ao ano e 10 milhões de empregos até 2022. "A república dos canalhas vai cair."

Kátia Abreu é vice de Ciro; Bolsonaro confirma General

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do grupo Estado, que a senadora Kátia Abreu, de Tocantins, foi escolhida como vice de Ciro Gomes. A escolha pela chapa pura à Presidência ocorre após uma semana de seguidos reveses para Ciro. Historicamente ligada à bancada ruralista, a senadora foi eleita pelo Estado de Tocantins em 2006, pelo DEM (então PFL). Quando a ex-presidente Dilma Rousseff assumiu o Planalto, em 2011, as duas acabaram se aproximando. Já pelo MDB, em 2014, Kátia foi reeleita para o cargo. No ano seguinte, foi nomeada ministra da Agricultura. No processo de impeachment de Dilma Rousseff, Kátia se tornou uma das mais ferrenhas defensoras da petista.

O PRTB divulgou ontem que o general Hamilton Mourão será o vice da chapa de Jair Bolsonaro, presidenciável do PSL. O nome será confirmado em convenção do PRTB no período da tarde.

Quadro eleitoral

Veja quem são os 13 candidatos a presidente oficializados, em ordem alfabética:

Candidato Partido

Álvaro Dias Podemos

Cabo Daciolo Patriota

Ciro Gomes PDT

Geraldo Alckmin PSDB

Guilherme Boulos PSOL

Henrique Meirelles MDB

Jair Bolsonaro PSL

João Amoêdo Partido Novo

José Maria Eymael DC

Luiz Inácio Lula da Silva PT

Manuela D' Ávila PCdoB

Marina Silva Rede

Vera Lúcia PSTU