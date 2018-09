Candidato ao Senado no Rio, filho de Bolsonaro cresce mais que o pai após atentado

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado Flávio Bolsonaro (PSL) subiu nove pontos percentuais e lidera corrida para o Senado no Rio, segundo a nova pesquisa Datafolha.

Filho de Jair Bolsonaro, que está em primeiro lugar na disputa presidencial, Flávio pulou de 17% para 26% das intenções de voto em comparação à pesquisa anterior, divulgada no dia 6 de setembro, quando seu pai foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG).

Neste período, o candidato do PSL à Presidência subiu quatro pontos, de acordo com o instituto.

Na disputa para o Senado, o eleitor pode escolher dois candidatos.

Pela última pesquisa do instituto, Bolsonaro tem 28%. No levantamento divulgado quatro dias após a facada, ele tinha 24%.

Apesar do crescimento, Flávio está tecnicamente empatado com César Maia (DEM) e Lindbergh Farias (PT) na disputa.

Segundo o Datafolha, Maia cresceu de 21% para 24% em comparação com a pesquisa do dia 6. Já Farias subiu de 18% para 21%. Na primeira pesquisa realizada pelo instituto, em agosto, os três tinham 18%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Desde que seu pai foi internado, Flávio ganhou mais visibilidade. Ele é uma das figuras centrais na campanha de Bolsonaro.

Na disputa para o Senado, Chico Alencar, do PSOL tem 12%, Miro Teixeira, da Rede, 11%; Arolde de Oliveira, do PSD, 8%, de acordo com o levantamento.

GOVERNADOR

Na pesquisa para o governo do Rio, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) permanece em primeiro lugar, com 22%.

O senador Romário (Podemos) continua com 14%. O ex-governador Anthony Garotinho (PRP), por sua vez, oscilou dois pontos percentuais para cima e está com 12%.

A intenção de votar em branco ou nulo caiu de 24 % para 20% e há 7% de indecisos (eram 6%).

Realizado na terça-feira (18) e quarta junto a 1.358 eleitores em 35 municípios. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número RJ 04258/2018. A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.