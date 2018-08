Candidato de SP vence o Mister Brasil CNB e vai disputar título em concurso internacional

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulista Samuel Costa, 24, venceu na noite desta sexta-feira (10) a final do Mister Brasil CNB (Concurso Nacional de Beleza) 2018, realizada em Angra dos Reis (RJ). Natural de Santos, o Mister São Paulo recebeu a faixa nacional das mãos do catarinense Matheus Song, 23, vencedor de 2017.

O segundo lugar ficou com o Mister Santa Catarina, Danthy Meirelles, 23, seguido pelos representantes do Espírito Santo, Rodolfo Donna, 24, e Litoral Sul Gaúcho, Gil Raupp, 29. Todos vão representar o país em concursos masculinos internacionais.

Há menos de um mês, Costa substituiu Matheus Mello no posto de Mister São Paulo 2018, que desistiu de seguir na função por motivos pessoais.

Comandado pela mesma organização do Miss Brasil Mundo -que terá final no sábado (11)- o evento teve ao todo 49 candidatos. O número, segundo Henrique Fontes, diretor nacional do concurso, supera o total de estados brasileiros pois, tradicionalmente, inclui títulos que representam ilhas ou regiões turísticas brasileiras.

Ele destaca alguns dos vencedores que tiveram destaque na mídia, como os atores Anderson Tomazini (o Xodó de "O Outro Lado do Paraíso") e Lucas Malvacini (o Anjinho de "Amor à Vida"), os ex-BBBs Jonas Sulzbach, Rodrigão e Eliéser e o modelo internacional Lucas Gil.

"Assim como acontece no Miss Brasil Mundo, os candidatos participam em ações e projetos sociais, mostrando e, muitas vezes eles mesmos entendendo, que a beleza vai muito além do físico. Nosso objetivo é que todos levem uma experiência enriquecedora", diz.

MISTERS PELO MUNDO

Não apenas o vencedor do Mister Brasil CNB terá a chance representar o Brasil em concursos internacionais. De acordo com a organização, os demais candidatos mais bem classificados também poderão participar de outros certames. Além do Mister Mundo, há o Mister Supranational, Mister Global, Manhunt International e Mister International.

Costa vai se preparar para disputar daqui a alguns meses o Mister Supranational 2018, uma vez que o Mister Mundo --maior concurso de beleza para homens-- não tem edição programada para este ano.

CLASSIFICAÇÃO

A avaliação segue os moldes do Mister Mundo (ou Mister World, no original), com provas preliminares classificatórias. Em Angra, o Hotel do Bosque será o cenário onde os misters vão participar de desfiles moda praia e noite, prova de talentos, além de uma entrevista preliminar.

Outro desafio que vale pontos é a apresentação e defesa de um projeto social, que deve ter sido idealizado e executado pelo próprio mister em sua região de origem. "Eles são avaliados em elegância, entrevistas, provas esportivas, talento. Sempre digo que concurso de beleza masculino é como futebol feminino", diz Fontes sobre o concurso, que surgiu nos anos 1990 e ainda é considerado por muitos algo novo, mas vem ganhando espaço.

MISS MUNDO

Neste ano, o Miss Mundo será realizado em dezembro na cidade chinesa de Sanya, e anunciará a sucessora da indiana Manushi Chhillar, 20. Criado em 1951 no Reino Unido por Eric Morley, hoje o concurso é presidido por sua viúva Julia Morley.

A vencedora passa o reinado atuando em projetos sociais ao redor do mundo em nome da Miss World Organisation, que soma mais de US$ 650 milhões (R$ 2,4 bilhões) em doações. As atrizes Suzy Rêgo (1984), Mel Fronckowiak (2007) e Vitória Strada (2014) já disputaram a faixa nacional. Nos EUA, Lynda Carter (1972) e Halle Berry (1986) são um dos destaques.