Candidato do PDT anuncia apoio a Bolsonaro no Rio Grande do Norte

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Natal e candidato a governador do Rio Grande do Norte Carlos Eduardo Alves (PDT) anunciou nesta sexta-feira (12) seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à presidência da República.

O apoio foi divulgado em um vídeo publicados nas redes sociais que deve ser replicado no horário eleitoral na televisão. Carlos Eduardo disputa o segundo turno no estado contra a senadora Fátima Bezerra (PT).

No vídeo, Carlos Eduardo lamenta a ausência de seu candidato Ciro Gomes (PDT) no segundo turno, mas afirma que o Rio Grande do Norte precisa estar alinhado com "o novo Brasil que saíra das urnas".

"É preciso uma mudança radical na política, na economia, no combate à criminalidade e, principalmente, tolerância zero com a corrupção. Por tudo isso não podemos errar de novo e votar no PT. [] Bolsonaro presidente", disse.

O apoio a Bolsonaro vai de encontro à decisão do PDT, que optou por ar uma apoio crítico ao candidato Fernando Haddad (PT) no segundo turno.

A declaração de apoio ao adversário do petista, contudo, foi feita de comum acordo com o presidente da legenda Carlos Lupi.

À reportagem Lupi afirmou que é preciso respeitar as particularidades de cada disputa estadual: "Não posso impor uma situação que inviabilize meu candidato".

Além de Carlos Eduardo, também anunciaram apoio a Bolsonaro outros dois candidatos a governador do PDT que disputam o segundo turno.

No Amazonas, o governador e candidato à reeleição Amazonino Mendes (PDT) disputa o segundo turno contra o jornalista Wilson Lima (PSC) - ambos apoiam o capitão reformado para presidente.

Em Mato Grosso do Sul, a situação é semelhante: o juiz aposentado Odilon de Oliveira (PDT) e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disputam o governo e ambos apoiam Bolsonaro.

O governador do Amapá Waldez Goes é o único candidato do PDT que ainda não definiu quem apoia no segundo turno. Mas pode acabar pendendo para Bolsonaro: ele disputa o segundo turno contra o senador João Capiberibe (PSB), que apoia Fernando Haddad para a Presidência.