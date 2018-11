Candidato do PT dá ‘boa noite’ a Lula em debate no Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato do PT ao governo do Paraná, Doutor Rosinha, iniciou sua participação no debate desta terça (2) na RPC TV com um "boa noite especial ao preso político brasileiro, que é o [ex-presidente] Lula".

"Ele é inocente e está preso", disse. O petista foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro e está detido na sede da Polícia Federal, em Curitiba.

Além de fazer elogios ao governo Lula, Rosinha também pediu votos para o presidenciável Fernando Haddad (PT).

Além dele, o único presidenciável mencionado no primeiro bloco foi Jair Bolsonaro (PSL). "Eu sou o candidato de Jair Messias Bolsonaro no Paraná. Se você vota Bolsonaro, você vota em mim", disse o candidato do PSL, Ogier Buchi.