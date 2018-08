Candidatos ao governo começam campanha no interior do Paraná

Blog Política em Debate

Os candidatos ao governo do Paraná aproveitaram o primeiro fim de semana oficial de campanha eleitoral para circular pelo interior do Estado.

O deputado estadual Ratinho Junior (PSD) ficou neste sábado (18) em Curitiba, onde participou do lançamento da campanha do deputado federal Takayama (PSC). Mas no domingo (19), segue para Assis Chateaubriand, na Região Oeste, onde se reunirá com lideranças regionais.

O candidato ao governo do Paraná João Arruda (MDB) começou a agenda em em Curitiba, na Sociedade Urca, a partir das 10h, mas logo à tarde seguiu para o interior do Paraná onde participará de 15 eventos até 1º de setembro. Arruda estará acompanhado da candidata a vice-governadora, a professora Eliana Cortez, dos candidatos ao Senado Roberto Requião e Nelton Friedrich, além de candidatos a deputado das regiões, lideranças comunitárias, representantes de entidades e demais setores organizados. Ele segue neste domingo (19/08) com a série de encontros de lançamento da chapa. Pela manhã, Arruda estará em Londrina, a partir das 10h. O evento ocorre na Rua Ana Neris, 300, em frente à Câmara Municipal. Em seguida, a comitiva segue para Santo Antonio da Platina. A partir das 15h, o encontro com apoiadores, simpatizantes e correligionários será realizado no Bolich Fest (Av. Frei Guilherme Maria, 1033).Arruda estará acompanhado da candidata a vice-governadora, a professora Eliana Cortez, dos candidatos ao Senado Roberto Requião e Nelton Friedrich, além de candidatos a deputado das regiões, lideranças comunitárias, representantes de entidades e demais setores organizados.

