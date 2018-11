Candidatos ao governo de São Paulo fazem aceno a professores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia dos professores, os candidatos ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) apresentaram propostas na área da educação, num aceno aos profissionais.

Doria prometeu investir em tecnologia nas escolas, com uso de lousas digitais. O programa tucano simulou uma sala de aula para criticar o adversário. Vozes infantilizadas respondem questões formuladas pela professora, que diz que o PSB é amiguinho do PT, apoia Fernando Haddad e que França foi aliado dos governos de Lula e Dilma Housseff.

Ela pergunta ainda com o governador diz ter feito tanto em apenas seis meses e diz que isso nem ele consegue responder. A mesma estratégia foi usada no primeiro turno contra Paulo Skaf (MDB).

França destacou que é casado há 30 anos com a professora Lúcia França e se comprometeu a zerar a fila de creches e ampliar cursos técnicos e universidades à distância, além de melhorar o salário do funcionalismo público no estado. Segundo ele, não houve aumento nos últimos meses em virtude da restrição da legislação eleitoral.