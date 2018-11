Candidatos ao governo gaúcho apoiam Bolsonaro, mas citam motivos diferentes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois candidatos que disputam o governo do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (MDB) e Eduardo Leite (PSDB), manifestaram apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) neste segundo turno, mas citaram motivos diferentes.

Bolsonaro fez 52% dos votos no estado no primeiro turno.

Sartori, atual governador, abriu sua primeira propaganda eleitoral do segundo turno, neste fim de semana, falando do "apoio firme" ao presidenciável.

"Este apoio dialoga com o combate permanente à corrupção, apoio à Lava Jato, mais segurança e um novo pacto federativo. Não é hora de omissão", afirmou o emedebista.

Já o tucano Leite declarou voto em Bolsonaro nas redes sociais, "para evitar a volta do PT", mas disse que isso não representa a "adesão incondicional" a "frases e pensamentos que não respeitam a democracia e a existência pacífica e natural de outros seres humanos".

Ele, que pediu a autocrítica do presidenciável, preferiu dedicar seus primeiros programas eleitorais à sua biografia e a uma conversa com uma criança, sobre o futuro do estado.