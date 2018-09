Candidatos ao Senado por SP participam de debate promovido pela Folha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo promove nesta segunda-feira (1º) um debate com candidatos ao Senado pelo estado de São Paulo. O evento será realizado às 19h, no auditório da Folha (al. Barão de Limeira, 425, 9º andar), e será transmitido ao vivo pela Folha e pelo UOL.

Os interessados em participar da plateia devem se inscrever pelo site Folha Eventos. As vagas são limitadas.

A Folha convidou os seis primeiros colocados na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira (28).

Segundo o levantamento, Eduardo Suplicy (PT) tem 26%. Em seguida, Mara Gabrilli (PSDB), Mario Covas Neto (Podemos) e Major Olímpio (PSL) estão tecnicamente empatados, com 17%, 15% e 14%, respectivamente. No segundo pelotão, estão Maurren Maggi (PSB), com 10%, e Trípoli (PSDB), com 9%.

Suplicy, Major Olímpio e Trípoli confirmaram presença no debate. Já Mara Gabrilli, Covas Neto e Maurren Maggi informaram já ter compromissos de campanha agendados e, por isso, não poderão participar do debate. A Folha fez os convites nesta sexta-feira.

O debate, com a mediação do editor de Cidades, Eduardo Scolese, terá duração de 1h30min.

Na primeira parte, após uma fala de apresentação, os candidatos farão perguntas entre si. Na segunda etapa, a plateia encaminhará questões por escrito, que serão selecionadas pelo mediador. Por fim, os pré-candidatos farão suas considerações finais.

Nas eleições deste próximo domingo (7), o eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado.