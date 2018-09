Candidatos criticam proposta de Mourão sobre Constituição

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os presidenciáveis Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede) criticaram declaração do candidato Hamilton Mourão (PRTB), vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), que defendeu uma nova Constituição para o país, mas não necessariamente redigida a partir de uma Assembleia Constituinte.

"Isso não tem sentido do ponto de vista jurídico e, de outro lado, é perda de tempo. Vamos perder um, dois anos", afirmou Alckmin nesta sexta (14), ao cumprir agenda de campanha no Rio Grande do Norte.

Na quinta (13), Mourão havia dito em Curitiba: "Uma Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo". Para ele, a elaboração da nova Carta poderia envolver uma comissão de notáveis, que depois submeteria o texto a um plebiscito.

Em resposta, a candidata à Presidência da Rede, Marina Silva, disse que qualquer mudança na Constituição sem Assembleia Constituinte é "uma forma de golpe".

"Qualquer coisa que não seja pelo voto soberano da sociedade elegendo seus constituintes é querer estabelecer uma constituinte mediante uma forma de golpe", disse, durante caminhada em Taguatinga, no Distrito Federal.

"Na democracia, a Constituição é mudada legitimamente por representantes eleitos da sociedade."

Ela afirmou ainda: "A nossa democracia é a melhor forma de resolvermos os nossos problemas, de encontrar as nossas soluções", afirmou a candidata.

"Nem arroubos de saudosismo autoritários e nem qualquer outra coisa, este é o momento de os brasileiros serem guiados pela Constituição."

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), candidato à reeleição, também criticou a proposta. "Não há hipótese de poder sem voto", disse.

O candidato a vice de Bolsonaro, que é general reformado, vem ganhando visibilidade devido à hospitalização do presidenciável e pelo teor de suas declarações.

Em entrevista à GloboNews na semana passada, ele comentou a hipótese de um presidente empregar as Forças Armadas em um "autogolpe".

Mourão tem se tornado alvo de críticas de adversários que tentam desgastar a candidatura de Bolsonaro.

Nesta semana, Ciro Gomes (PDT) chamou o vice do presidenciável do PSL de "jumento de carga" por ele ter afirmado que os militares são "profissionais da violência".