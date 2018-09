Candidatos doaram R$ 158 milhões às próprias campanhas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos doaram até o momento a suas próprias campanhas R$ 158 milhões, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

De acordo com o TSE, os candidatos podem financiar até suas campanhas inteiras, desde que respeitem o teto para o cargo ao qual disputam. Este é o caso do primeiro colocado da lista, o presidenciável do MDB, Henrique Meirelles.

Meirelles é o único doador da própria campanha, com R$ 45 milhões. Ele declarou um patrimônio de R$ 377 milhões.

Apesar de doações milionárias, nenhum dos demais candidatos chegou perto dos gastos de Meirelles.

Em segundo lugar, aparece Carlos Amastha (PSB), candidato ao governo do Tocantins pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Empresário, ele é colombiano naturalizado brasileiro.

Ele e o vice Oswaldo Stival (PSDB) doaram cerca de R$ 2,9 milhões à chapa -cada um metade do valor. O TSE contabilizou ambos os valores somados, pelos candidatos formarem a mesma chapa.

Fernando Marques (SD) é o terceiro colocado da lista, com R$ 2 milhões. Ele é candidato a senador pelo Distrito Federal.

No quesito patrimônio, porém, ele supera Meirelles. Declarou cerca de R$ 668 milhões, a maior parte relativa a empresa do setor farmacêutico.

Veja os candidatos que fizeram as cinco maiores autodoações:

1. Henrique Meirelles (MDB), candidato a presidente - R$ 45 milhões

2. Carlos Amastha (PSB), candidato ao governo do Tocantins - R$ 2,9 milhões

3. Fernando Marques (SD), candidato a senador pelo Distrito Federal - R$ 2 milhões

4. Professor Oriovisto Guimarães (PODE), candidato a senador pelo Paraná - R$ 1,9 milhões

5. Ibaneis (MDB), candidato ao governo do Distrito Federal - R$ 1,8 milhões