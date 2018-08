Candidatos ouvem o agronegócio

Os três candidatos ao governo com maiores coligações - Cida Borghetti (PP), Ratinho Júnior (PSD) e João Arruda (MDB) participaram ontem de uma sabatina organizada pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) em Curitiba. A entidade reúne 250 sindicatos rurais. Os sete demais candidatos não foram convidados para o evento.

Cida, Ratinho e Arruda sairam do evento com uma cópía do Plano Diretor para o Agronegócio, que inclui a proposta liberação do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação, fiscalização de insumos agropecuários, obras no sistema rodoferroviário, uso de câmeras de segurança nas comunidades rurais, delegacias especializadas em roubo em propriedades rurais, flexibilização do estatuto do desarmamento para permitir uso de armas pelos agricultores, entre outras.

Cida afirmou que o plano da Faep é uma contribuição “muito significativa e importante” e adiantou que vai criar o conselho técnico do agronegócio paranaense ligado diretamente à governadoria, como proposto no plano da Faep. “O conselho terá a função estratégica de elaborar e propor políticas públicas, programas e projetos para o desenvolvimento do setor em todas suas dimensões”, disse. “A gente quer diminuir a máquina pública, facilitar para que eles possam gerar riqueza, que a burocracia do Estado não atrapalhe eles a poder desenvolver os seus projetos de microcooperativas da agricultura familiar”, afirmou Ratinho Jr. “O programa enfoca a educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Todos as áreas precisam do agronegócio que precisa destes cinco eixos para poder evoluir”, defendeu Arruda.