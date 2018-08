Candidatos têm R$ 304 milhões em dinheiro

Candidatos aos cargos em disputa nas eleições deste ano declararam à Justiça Eleitoral possuir R$ 304 milhões em dinheiro vivo - R$ 3 milhões mais do que no pleito de 2014 se considerado o valor nominal. Caso fosse corrigido pela inflação acumulada no período (IPCA), o montante declarado em agosto de 2014 pelos candidatos à época equivaleria hoje a R$ 384 milhões. O dinheiro este ano está distribuído no patrimônio de 2.390 candidatos - na eleição passada, pertencia a 1.995 postulantes.

Levantamento feito pelo jornal 'O Estado de S. Paulo' nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que um grupo de 36 candidatos informou possuir valores que superam R$ 1 milhão em espécie. Desses, dez políticos declararam ter entre R$ 2 milhões e R$ 5,3 milhões. A reportagem não considerou valores em moeda estrangeira - apenas em reais. Como o tribunal não exigiu detalhamento no registro, os candidatos não discriminaram como mantêm quantias tão volumosas.