Candidatura do Datena ao Senado deixa problema pra Band resolver

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Neryc

Decidida a questão, com Datena saindo candidato ao Senado Federal por São Paulo, resta esperar pelas providências que a Band será forçada a tomar para diminuir os efeitos da sua ausência. Como todo e qualquer pretendente a um cargo político, ele será obrigado a deixar suas funções no rádio e televisão, algo até também atinge, além de pessoas da área de comunicação, outros candidatos, com outras profissões, principalmente do funcionalismo público. É a lei. O impacto que o seu afastamento irá provocar na audiência também passa a ser uma questão que a Band terá que administrar. Será importante que condições não faltem para que o Datena filho, Joel, seu substituto no diário e agora aos domingos, possa ao menos conservar os números já conquistados. Algo que passa a depender muito menos dele, mas muito mais da Band.

Em análise

A direção da Band está pesquisando se poderá ou não continuar com o título ‘Agora é Com Datena’ aos domingos. Se isto será caracterizado ou não como propaganda subliminar. Vale sempre salientar que o sobrenome do Joel, com o pai saindo ou não candidato, sempre será Datena. Daí...

Tá dentro

Paulo Vilhena estará na próxima temporada do programa ‘Desengaveta’, da Fernanda Paes Leme, no GNT, com estreia em agosto. Vilhena, aliás, é mais um garantido em ‘O Sétimo Guardião’, do Aguinaldo Silva, no papel de João Inácio, viúvo que vai se envolver com uma prostituta.

Larissa tá fora

Não deu para Larissa Erthal. Assim com o toda a equipe do ‘Vídeo News’, ela também deixou a Band. O programa continua no ar. E vai seguir no esquema de “off”, colando uma matéria na outra.

Dependência - 1

Para sair do papel, a série sertaneja ‘Pé na Estrada’, o título é provisório, ainda depende de recursos de leis de incentivo. Se tudo correr como se espera, será produzida pela Cygnus e exibida no SBT, com a dupla Sinésio e Henrique à frente do elenco.

Dependência - 2

Fafy Siqueira foi sondada para o elenco do ‘Pé na Estrada’, mas ainda não fechou nada. Está na expectativa de datas. Caso os trabalhos tenham início no segundo semestre, será um desfalque praticamente certo, por causa do acordo com a Globo para o ‘Popstar’.

Já que não tem tu

A Bandeirantes vai sim continuar apostando em novelas turcas e anuncia para dia 3, próxima terça, no lugar de ‘Amor Proibido’, a estreia de ‘Asas do Amor’. ‘Bana Sevmeyi Anlat’, título original, uma produção de 2016, é estrelada por Seda Bakan, como Leyla Aydin. Pela sinopse, um dramalhão daqueles.

Uma coisa é isso...

O grupo latino-americano Albavisión, um antigo parceiro, acaba de licenciar outras três novelas da Globo. As escolhidas da vez são ‘Rock Story’, ‘A Força do Querer’ e ‘Pega Pega’ para exibições em Honduras, Nicarágua, República Dominicana, Peru e Paraguai.

... A outra é que

“Rock Story”, “A Força do Querer” e “Pega Pega”, como principais destaques, também integram o catálogo que a Globo está apresentando para o mercado internacional na NATPE de Budapeste. A feira se encerra nesta quinta-feira.

Questão – não – fechada

A Globo sempre ficou muito na dela, não se estendendo no assunto José Mayer, além das providências já conhecidas. Porém, e um porém a ser considerado, há um trabalho nos bastidores que visa recolocar o ator no mercado de trabalho. Uma possível volta, inclusive em “O Sétimo Guardião”, do Aguinaldo, não pode e nem deve ser totalmente descartada. Aliás, o problema havido e condenado, não pode se estender a uma “pena de morte”.

Bate – Rebate

A próxima edição do prêmio ‘Grammy Latino’ foi marcada para o dia 15 de novembro, em Las Vegas. Um dia antes, haverá a festa ‘Person of the Year’, ainda sem homenageado definido.

Paula Barbosa, neta do Benedito Ruy Barbosa, vai estrear no Teatro Augusta com a comédia ‘Antes que amanheça’.

O programa ‘Arquivo A’, da TV Aparecida, exibe nesta quinta-feira, às 21h30, um especial sobre os cinco anos do pontificado do Papa Francisco.

Domingo será a vez do grupo 2 na semifinal do ‘Show dos Famosos’, no “Faustão”, da Globo. Não necessariamente nessa ordem, Helga Nemeczyk, Paulo Ricardo, Sandra de Sá e Silvero Pereira irão homenagear John Lennon, Beyoncé, Cher e Gilberto Gil.

‘Só Toca Top’, musical de Luan Santana e Fernanda Souza, no ar a partir do sábado dia 14, na Globo. Mas depois dela, também no Multishow, Bis e plataformas digitais.

O ‘SBT Brasil’ vem amplificando bem o seu lado de ‘Cidade Alerta’, usando e abusando de matérias policiais. Evidente que o aumento de audiência registrado tem muito a ver com isso.

C´est fini

O ‘Dancing Brasil 4’ está confirmado pela Record, com estreia em setembro. Plano comercial no mercado. Já em agosto, Xuxa e elenco gravam a abertura e iniciam os ensaios. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!